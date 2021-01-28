البيان المشترك لرئيس الوزراء ونظيره الأردني

وأكد البيان المشترك أهمية مواصلة العمل على تعزيز مستوى التنسيق وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة، والعمل على تيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية.

كما تم الاتفاق على استثناء المنتجات العراقية والاردنية من اي نظام تسجيل للواردات، والاتفاق على تسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة.



وأكد البيان المشترك ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الصناعي، وتجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام من العراق لعام اخر بعد التوافق على التعديلات المطلوبة.