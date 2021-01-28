شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة المواطن أولا.. نواب تنسيقية الأحزاب تفاعل دائم مع أهالى الدائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى، كما أن مواقفهم السياسية على اختلاف أيدولوجياتهم تثبت أنهم جسد واحد أمام الثوابت الوطنية، حيث تفاعل نواب التنسيقية منذ اليوم الأول لانتخابهم بمجلس النواب، مع قضايا ومشاكل المواطنين.

ويدرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنه القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى وكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومن بين هؤلاء النواب النائب أحمد رمزى ناجى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى عمل منذ اليوم الأول لانتخابه على المساهمة فى تذليل كافة العقبات أمام المواطن، والتفاعل مع كافة مطالب أهالى دائرته، حيث تقدم النائب بطلبات إلى هيئة البريد المصرى بشأن تحسين وتطوير مكاتب البريد التابعة لقرى برقاش وقرية عبد الصمد وعزبة شريف بمنشأة القناطر.

كما تقدم النائب أحمد رمزى ناجى بطلب إلى وزير الشباب والرياضة لتطوير مركز شباب مناشى البلد، كما تفاعل " ناجى" مع شكاوى أهالى منطقة وردان من الطرق المتهالك وضيقه، حيث فعل دوره وتقدم بطلب لتوسيع الطريق وإزالة التعديات وهو ما بدأ بالفعل وبدأ العمل فى الطريق، كما ساهم فى إنهاء إجراءات استكمال واستلام محطة الصرف الصحى بالمنطقة الشمالية لدائرة منشأة القناطر لقرى أبو غالب و وردان وأتريس والحاجر وبنى سلامة والقطا.

