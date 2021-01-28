شكرا لقرائتكم خبر عن قانون مرتقب لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.. تعرف على أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإرسال مشروع قانون متكامل لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، لمجلس النواب، خلال الفترة القادمة بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بعدما أكدت السفيرة نبيلة مكرم أمام المجلس أنه يجرى إعداده متضمنا ثلاثة أبواب، أولهما يختص بشؤون الهجرة وآخر للجاليات والباب الأخير يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن مشروع القانون اتخذ العديد من المسارات الهامة، حيث تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل، والتى بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها فى الوزارات المعنية، وتأخر القانون جاء للوصول إلى الصيغة المثلى، بما يمنع أى تشابك فى الاختصاصات مع أى جهة أخرى، والوزارة تسعى إلى فك أى التباس حتى يخرج القانون بأسرع وقت ممكن إلى النور.



ونرصد أبرز معلومات عن القانون وأهدافه:

- تنظيم العلاقة بين المصريين بالخارج وبين الدولة المصرية.

- وضع أطر تستهدف تنظيم أوضاع الكيانات المصرية بالخارج.

- تفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج وهو الأهم بالتشريع الجديد.

- يواجه الصندوق أزمات المصريين بالخارج وينظم القانون تمويله ومواره وعمله.