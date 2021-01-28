الإنتاجات المغربية.. عودة وجوه غابت سنوات

جدة - عبدالحي حسين - ساهمت كثرة الإنتاجات الفنية المغربية في إعادة فنانين، كانوا قد غابوا عن الساحة الفنية، إلى الاشتغال من جديد، في الوقت الحالي.

وعاد الفنان عبد اللطيف هلال إلى مواقع التصوير، بعد غياب طويل عن الأضواء، من خلال مسلسل جديد، يصور، حاليا، بعنوان “سوق الدلالة”، في منطقة الأحباس في الدارالبيضاء، سيعرض في رمضان المقبل.

وعاد الممثل الكوميدي مصطفى الداسوكين، إلى الأعمال الكوميدية، من خلال سلسلة “الكزيرة”، المرتقب عرضها في رمضان، والتي يشرف عليها الكوميدي طاليس، ويشارك فيها كومديون شباب، إلى جانب فضيلة بنموسى، وحسن فولان.

وتطل الممثلة المغربية عائشة ماهماه على الجمهور المغربي من خلال مسلسل بعنوان “التبادل”، يشارك فيه رفيق بوبكر، وماجدولين الإدريسي، والذي انتهى تصويره، في الفترة الماضية.

وأتيحت الفرصة للفنانة نعيمة بوحمالة للعودة إلى شاشة التلفاز، لكن هذه المرة عبر بوابة “إم بي سي 5″، حيث تشارك إلى جانب عدد كبير من النجوم، في سلسلة رمضانية بعنوان “أولاد العم”.