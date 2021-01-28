تقارير: رونالدو رفض عرضا بـ6 مليون أورو سنويا للترويج للسياحة في السعودية.. وموقف ميسي غامض

جدة - عبدالحي حسين - رفض نجم المنتخب البرتغالي، وفريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عرضا مغريا من مجلس السياحة السعودي للترويج لزيارة المملكة، وفق ما نقلته، أخيرا، صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وقالت الصحيفة نفسها إن الصفقة يعتقد أن قيمتها حوالي ستة ملايين أورو سنويا، كما تم عرضها على النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أيضا، لكن قرار الأخير لا يزال غير واضح.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن ممثلين لمصالح رونالدو التجارية رفضوا التعليق، وأيضا مقربون منه.

وتسعى الرياض إلى الاستعانة بالرياضيين، والأحداث الرياضية الكبرى، للترويج لصورة إيجابية عن المملكة، التي اهتزت صورتها بعد تعرضها لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية كهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي عام 2019، استضافت السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية بحضور ريال مدريد، وبرشلونة بعد عقد مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات بقيمة 120 مليون أورو. ورفضت محطة “أر تي في آي” الإسبانية التقدم بطلب الحصول على حقوق النقل التلفزي، معتبرة أن المسابقة ستقام في دولة “لا تُحترم فيها حقوق الإنسان”.

يذكر أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان أعلن “رؤية 2030″، وتهدف في عناوينها العريضة إلى تعزيز مصادر إيرادات السعودية، وعدم الاكتفاء بالواردات المالية للصادرات النفطية.

وقامت المملكة بسلسلة من التغييرات الجذرية في الآونة الأخيرة، شملت السماح للنساء بقيادة السيارات، والسماح للعائلات (بما يشمل الإناث) بحضور مباريات كرة القدم، وقرار إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى، وتخفيف قواعد اللباس للأجنبيات لتمكينهن من التنقل دون ارتداء العباءة السوداء، لكن بـ”ملابس محتشمة”.