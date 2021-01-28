بلينكن يشيد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي أشكينازي بما تحقق من تقدم في اتفاقيات السلام

محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، بما تحقق من تقدم في اتفاقيات إبراهيم.



وبحسب وزير الخارجية الأمريكي، الخميس، فإنه أكد لنظيره الإسرائيلي اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط.

وهذا هو أول اتصال هاتفي بين الوزيرين منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي.

وكان أشكنازي قال في تغريدة على تويتر: "أجريت مكالمة حارة مع وزير الخارجية الأمريكي وأكدت التزام إسرائيل بالشراكة الاستراتيجية القوية مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "ناقشنا التحديات في منطقتنا، وكذلك فرص السلام".

وتابع أشكنازي: "لقد رحبت كثيرًا بالتزام الرئيس الأمريكي بأمن إسرائيل، واتفقنا على الحفاظ على اتصال مستمر وتنسيق وثيق".

وكانت إسرائيل افتتحت، خلال الأسابيع الأخيرة، سفارة مؤقتة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وقنصلية عامة في دبي، ومكتب اتصال في العاصمة المغربية الرباط وسفارة في العاصمة البحرينية المنامة.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقية سلام في البيت الأبيض.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت يوم الأحد الماضي، على اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.