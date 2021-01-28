شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 15 صقراً عراقيا نادراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت هيئة الجمارك العراقية اليوم الخميس ، عملية تهريب عدد من الطيور النادرة من العراق في محافظة البصرة 550/ كم جنوبي بغداد./

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم ، إن قوات استخبارية وجمرك السيطرة البحري في حرس حدود السواحل البحرية العراقية تمكنت من إحباط عملية تهريب 15 صقرا عراقيا نادرا و ثلاثة حباري بواسطة قارب كان مبحرا .

وأشارت إلى أنه تم القبض على المهربين بعد نصب كمين في السيطرة البحرية في المياه الإقليمية العراقية جنوبي البلاد.