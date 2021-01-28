الأمم المتحدة تسلم جنوب السودان أحد أكبر معسكرات النازحين بالبلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلمت بعثة الأمم المتحدة معسكرها الخاص بحماية المدنيين بمدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة (غرب) للسلطات المحلية بصورة رسمية، حتى تتولى حكومة الولاية مسؤولية توفير الأمن لحوالي 100 ألف من النازحين الذين فروا إليه بسبب الحرب.

ووقع حاكم ولاية الوحدة جوزيف منجتويل على مذكرة تفاهم مع ديفيد شيرر رئيس بعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان (أونمس) كخطوة أخيرة لتنفيذ قرار البعثة القاضي بتسليم جميع معسكراتها بجنوب السودان للسلطات الحكومية، وذلك بسبب تحسن الأوضاع بعد التوقيع على اتفاق السلام.

وقال شوول صموئيل تيت مدير الإعلام بولاية الوحدة إن المذكرة التي تم توقيعها بين الطرفين تعتبر خطوة واعدة في سبيل تشجيع عودة النازحين لمناطقهم بعد تحسن الأوضاع بموجب توقيع اتفاق السلام وتشكيل الحكومة الانتقالية.

وأضاف تيت، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن "هذه المذكرة التي تقضي بتسليم معسكر بانتيو لحماية المدنيين من عهدة البعثة الأممية لحكومة الولاية تعتبر خطوة مهمة تساهم في تعزيز ثقة المواطنين في حكومتهم ومن ثم العودة لمناطقهم الأصلية التي كانوا قد تركوها بسبب الحرب و الاقتتال".

وأشار المسؤول المحلي إلى أن توفير الأمن والحماية للمدنيين على مستوى الولاية سيكون مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمعارضة باعتبارهم شركاء في عملية السلام.

وأردف قائلا: "لقد اتفقت الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لنائب رئيس الجمهورية ريك مشار بتسيير دوريات عسكرية مشتركة لتأمين الطرق الرئيسية بالولاية".

ويعتبر معسكر حماية المدنيين التابع لبعثة الأمم المتحدة بمدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة من أكبر مقرات الحماية بالبلاد، إذ يؤوي حوالي 100 من المدنيين الذين فروا من مدنهم وقراهم بسبب الحرب التي شهدتها البلاد بين الحكومة و المعارضة خشية استهدافهم من قبل أطراف النزاع.

ووقعت الحكومة وعدد من الفصائل المعارضة على اتفاق السلام في 2018، ومع تكوين الحكومة الانتقالية الجديدة التي تضم جميع الأطراف المتحاربة قررت بعثة الأمم المتحدة تسليم جميع معسكراتها ومقرات الحماية للسلطات الحكومية.