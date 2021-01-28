دمية ساندرز "البردان".. 40 ألف دولار بمزاد خيري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقل النائب الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز من كونه مثارا للسخرية إلى دمية "كروشيه" بيعت مقابل 40 ألف دولار في مزاد خيري.

وانتشرت صورة النائب ساندرز بحفل تنصيب الرئيس جو بايدن، التي ظهر فيها وهو يجلس على كرسي قابل للطي، ويلتزم بالتباعد الاجتماعي، ومحنيا على نفسه من البرد، بينما يرتدي قفازات صوفية، فأحاكت توبي كينج دمية من الكروشيه على شكله.

وطبقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية ووكالة رويترز، حولت كينج أحاديث السخرية التي امتدت على مدار أيام إلى دمية الكروشيه، التي بيعت مقابل 40 ألف دولار.

وقالت كينج (46 عاما)، من ولاية تكساس الأمريكية: "يوم التنصيب وعندما وجدت أن تلك الفكرة الساخرة بدأت تكتسب زخما، قلت لنفسي: عليّ أن أستغل هذا، وسأعمل على تعديله سريعا لأجعله يبدو كإطلالة (ساندرز) في يوم التنصيب".





ومن أجل حياكة الدمية لتأخذ نفس نظرة ساندرز التي جذبت اهتمام الجمهور وضحكاته، احتاجت كينج حوالي 7 ساعات عمل بدون توقف، ويتضح اهتمامها بالتفاصيل، في طريقة حياكتها للقفازات التي جذبت الأنظار يوم التنصيب.

وقالت كينج: "القفازات ليست بتلك الصعوبة، إنه مجرد تغيير في اللون، وغرزة خاصة".

في البداية، نشرت كينج صور الدمية عبر حسابها على أنستقرام، وحصدت آلاف من ضغطات الإعجاب والتعليقات.

وبعد ذلك، وقررت كينج فيما بعد أن تبيع الدمية على موقع إيباي للتجارة الإلكترونية مقابل 20 ألف و300 دولار لصالح جمعية (ميلز أون ويلز) الخيرية لتقديم الطعام للمحتاجين، بعد أن علمت من صديق أن ساندرز نفسه يبيع سترات عليها نفس الصورة لجمع الأموال لصالح الجمعية.

وقال ساندرز، الأربعاء، إنه جمع 1.8 مليون دولار لصالح الجمعية.

وأوضح كينج أنها الآن وجدت هدفها، قائلة: "هذا طريقي الجديد. إنها طريقة جديدة لمساعدة الناس بطريقة لم أتمكن من القيام بها من قبل."

وأشارت إلى أن أكثر من 30 ألف شخص اشتروا "دمية ساندرز" الكروشيه من متجرها المسمى "إتسي"، وأنها تتمنى أن يؤيد النائب جهودها.

وقالت: "أتمنى حقًا أن يعتقد أن هذا شيء رائع، وأنني أفعل أمرًا جيدًا".