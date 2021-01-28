شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتسلم الدفعة الأولى من لقاح «أكسفورد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة-بنا

تسلمت مملكة البحرين شحنة من لقاح «أسترازينيكا- أكسفورد» المضاد لفيروس «كورونا» المستجد. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أن وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، استلمت صباح الخميس، دفعة من لقاح «أسترازينيكا- أكسفورد»، حيث قام بتسليمها سفير الهند بيوش شريفاستاف بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأشادت وزيرة الصحة بدعم الهند، وذلك تعزيزاً للتعاون في المجالات الصحية بين البلدين الصديقين، وخصوصاً في ظل تداعيات فيروس «كورونا» التي يواجهها العالم أجمع، مؤكدةً أن ما يربط البلدين من علاقات متميزة يسهم دوماً في تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات التنموية. وتم خلال اللقاء استلام كميات لقاح «أسترازينيكا- أكسفورد»، والذي وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ له، والذي تنتجه شركة «أسترازنيكا» بالتعاون مع جامعة «أكسفورد»، ويتم تصنيعه في معهد «سيرام»الشركة المصنعة للقاح في الهند.

الجدير بالذكر أن اللقاح، يتوجب الحصول على جرعتين منه، حيث سوف تعطى الجرعة الثانية بعد 28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى. وأشارت وزارة الصحة إلى استمرارها في الحملة الوطنية للتطعيم والاستعدادات الرامية لتوفير التطعيمات للجميع، بإشراف ومتابعة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس «كورونا»، ومواصلتها للجهود الحثيثة التي تهدف إلى التصدي للجائحة.