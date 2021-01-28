شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعلن السيطرة على انتشار كورونا في خُمس مناطق البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - رويترز

قالت الهند الخميس، إنها تمكنت من كبح زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19، إذ لم يبلغ خُمس مناطق البلاد عن أي حالات جديدة منذ أسبوع، رغم أن حملة التحصين لم تشمل حتى الآن سوى 2.4 مليون مواطن.

ولدى الهند التي يقطنها نحو 1.35 مليار نسمة ثاني أعلى عدد إصابات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن معدل العدوى قل كثيراً منذ ذروة بلغتها في منتصف سبتمبر/أيلول. وأشارت بعض الدراسات إلى احتمال وجود مناعة قطيع في بعض مناطق البلاد.

وقال وزير الصحة هارش فاردهان: «نجحت الهند في احتواء الجائحة»، مشيراً إلى أن عدد الحالات المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية يقل عن 12 ألفاً.

وأضاف أن 146 منطقة من أصل 718 في البلاد لم تبلغ عن أي حالة إصابة بكورونا منذ أسبوع، و18 منطقة منذ أسبوعين.

وسجلت الهند في الإجمال حتى الآن عشرة ملايين و700 ألف إصابة تقريباً، و153847 وفاة، وهو من أقل معدلات الوفيات بالمرض في العالم، والذي يرجع بشكل جزئي لغلبة الشباب على سكانها.