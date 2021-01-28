شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغفو جونسون خلال ساعات العمل؟ وزير ينفي ويقول إنه يعمل بجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-رويترز

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يأخذ قيلولة قصيرة يومياً أثناء عمله، ويعمل بجد بشكل لا يصدق خلال اليوم.

ورداً على سؤال من إذاعة (إل.بي.سي) عما إذا كان جونسون يغفو خلال ساعات العمل، قال جوف: «ليس لدي علم بأنه يفعل ذلك.. لا أعتقد أن هذه القصص صحيحة، كل ما رأيته من رئيس الوزراء هو أنه يعمل طوال اليوم بجد واجتهاد. لا أعرف من أين أتت هذه القصة». وأضاف: «رئيس الوزراء، مثلنا جميعاً، يركز على مدار الساعة على هزيمة هذا الفيروس كورونا».