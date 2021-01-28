شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة لرجل من «النازيين الجدد» قتل سياسياً ألمانياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت-أ.ف.ب

حكمت محكمة في فرانكفورت،الخميس، على رجل من النازيين الجدد بالسجن مدى الحياة، بتهمة قتل سياسي منتخب مؤيد للمهاجرين من حزب أنجيلا ميركل في يونيو/حزيران 2019.

وأدين شتيفان إرنست (47 عاماً) بإطلاق النار على فالتر لوبكه المسؤول المنتخب الذي كان يبلغ من العمر 65 عاماً، وينتمي إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في رأسه في منزله. وحكم على شريكه بالسجن لمدة عام وستة أشهر مع وقف التنفيذ.