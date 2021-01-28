شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات في انطلاق الأسبوع العاشر لدوري الدرجة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الجمعة، مباريات الأسبوع العاشر لمسابقة دوري الدرجة الأولى بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف نادي البطائح في ملعبه نادي العربي، ويحل نادي العروبة ضيفاً على نادي الذيد في ملعب العروبة، فيما يلتقي نادي التعاون ونادي دبا الحصن في ملعب التعاون.

وتُستكمل مباريات الأسبوع العاشر مساء السبت بإقامة مباراتين، حيثُ يلعب نادي مسافي ونادي الإمارات في ملعب مسافي، ويستضيف نادي مصفوت نادي دبا في ملعب استاد حمدان بن راشد بنادي حتا.

وتُلعب جميع المباريات الساعة 17:10.

ويحتل نادي البطائح صدارة جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، يليه دبا «ثانياً» 17 نقطة، والإمارات «ثالثاً» 15 نقطة، ثم العروبة «رابعاً» 14 نقطة.