شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وداع المونديال.. فراعنة اليد يبهرون العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

ودع منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم المقامة على أرضه بعد خسارته أمام الدنمارك في لقاء دور الثمانية، وبصعوبة بالغة، وذلك عقب نهاية الأشواط الرئيسية والإضافية بنتيجة 35-35، ثم ركلات الترجيح، لتثبت المباراة أن لاعبي منتخب مصر نجوم من طراز خاص أرهقوا بطل العالم، وقدموا أداء أشاد به الجميع وحبسوا فيه الأنفاس طوال اللقاء حتى من غير مشجعي اللعبة.

وتقام البطولة بمصر خلال الفترة من 13 وحتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة 32 منتخباً وفي ظل ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، حيث تم منع الحضور الجماهيري، ووضع قوانين صارمة من أجل تلاشي أي أمر يعكر صفو الحدث العالمي.

ويرصد «الخليج الرياضي» في هذا التقرير أبرز 5 مشاهد من لقاء دور الثمانية بين مصر والدنمارك وما تبعه بعد خسارة الفراعنة، رغم تألقهم ومجاراتهم لأقوى فريق في العالم، حتى الثانية الأخيرة.

ارتفاع أسهم منتخب الفراعنة

استطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يرفع أسهمه من بين أكبر وأبرز منتخبات العالم للعبة رغم خروجه من دور الثمانية أمام بطل العالم «الدنمارك»، وكاد الفراعنة أن يحققوا الإنجاز بالتأهل للمربع الذهبي بعد أن كانوا متفوقين بنتيجة 35-34، لكن الثانية الأخيرة من الوقت الإضافي الرابع بددت الآمال بتعادل الدنمارك، لتصبح النتيجة 35-35، حيث تم احتساب ركلة جزاء لتتعادل الدنمارك من خلالها، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وقد قام الاتحاد الدولي للعبة بالتعليق على المباراة قائلاً: «أنه وبعد 80 دقيقة مثيرة ثم ركلات الترجيح تأهلت الدنمارك، وذلك في إشارة إلى قوة اللقاء وحماسته»، كما قام حساب المنتخب الأمريكي لكرة اليد بالتعليق على المباراة قائلاً: «مباراة مثيرة ومجنونة، كل التهنئة للفريقين على الأداء والتألق حتى نهاية المباراة».

تهنئة الرئيس المصري

عقب نهاية المباراة ورغم وداع البطولة، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم التهنئة لمنتخب الفراعنة، وذلك عبر حساباته في مواقع التواصل قائلاً: «تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة..شكراً لكم».

علي زين

على الرغم من إهدار علي زين لاعب منتخب مصر ونادي الشارقة لركلة الجزاء الأخيرة، والتي قضت على آمال الفراعنة في التأهل لنصف النهائي إلا أن ما قدمه اللاعب خلال اللقاء جعله ينال جائزة أفضل لاعب، وقد خرج زين عقب إنهاء الرمية في حالة بكاء بسبب ضياع فرصة التأهل.

دعم محمد صلاح والرياضيين

قام نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح بتهنئة لاعبي المنتخب عبر حسابه على تويتر قائلاً:«كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورون جداً بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات»، كما قام أبرز الرياضيين في مصر والعالم العربي بتقديم رسائل الدعم والإشادة للاعبين رغم الخسارة والخروج، لكن الخروج المشرف والتألق طوال اللقاء، كان سبباً كافياً للشد من أزرهم.

تفاعل مواقع التواصل

على الرغم من أن كرة اليد ليست اللعبة الشعبية الأولى في مصر إلا أن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اللقاء كان مختلفاً للغاية وكأن المنتخب الأول لكرة القدم هو من يخوض اللقاء، حيث انهالت التعليقات طوال أوقات اللقاء، وحتى الختام، وكان من بينها عبارات إشادة بتألق اللاعبين، والتشجيع.