شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا ينطلق بقوة في بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق الإسباني سيرجيو جارسيا، بطل نسخة عام 2017، بقوة في الجولة الصباحية لليوم الأول، محققاً 6 ضربات تحت المعدل بمجموع 66 ضربة، ليتشارك صدارة الترتيب مع الجنوب إفريقي جاستن هاردينج الذي حقق نفس النتيجة، في انطلاق منافسات النسخة الـ 32 لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي تتواصل حتى يوم السبت المقبل، في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة 132 لاعباً يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 3,25 مليون دولار أمريكي.

وفي أبرز النتائج التي شهدتها الجولة الأولى اليوم الخميس، سجل الإنجليزي بول كايسي المصنف 27 عالمياً، 5 ضربات تحت المعدل بمجموع 67 ضربة.

وحقق الإنجليزي تومي فليتوود، بطل «السباق إلى دبي» في عام 2017، 66 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، فيما اكتفى مواطنه لي ويستوود المتوج بلقب «الجولة الأوروبية ثلاث مرات آخرها العام الماضي، بتسجيل 3 ضربات تحت المعدل بمجموع 69 ضربة.

وحقق الأمريكي كولين موريكاوا، المصنف الرابع عالمياً، ضربة واحدة تحت المعدل بمجموع 71 ضربة.

وتحدث جارسيا، الذي صمد أمام هنريك ستينسون ليفوز بفارق ثلاث ضربات في عام 2017، وقال: «من الواضح أنني أستمتع باللعب في ملعب المجلس، وقد قدمت أداء جيداً هنا في الماضي الذي يمكن أن يساعد في أدائي بالتأكيد خلال هذه النسخة».

وتابع: «هذا العام هو عام كبير مع الكثير من الأحداث الكبيرة التي سيتم لعبها مثل كأس رايدر والألعاب الأولمبية والبطولات الكبرى، لذلك سنرى ما يحمله هذا الأسبوع».

فيما تحدث موريكاوا، وقال: «من المثير أن أكون هنا وأتنافس مع بعض اللاعبين الذين أعرفهم وبعض اللاعبين الذين رأيتهم كثيراً، وهذا المعلب يتطلب جهداً كبيراً للغاية».

وعلى صعيد آخر، تفوق في منافسات «البرو-أم» التي تعد تقليداً سنوياً يجمع اللاعبين المحترفين المشتركين بالبطولة مع اللاعبين الهواة، كل من فريق «بيرني أكويبمنت» بقيادة الإنجليزي أندي سوليفان بعدما سجل الفريق 20 ضربة تحت المعدل في منافسات اليوم الأول، فيما تفوق في اليوم الثاني فريق «الإمارات العالمية للألمنيوم 3» بقيادة الإنجليزي بادرايج هارينغتون برصيد 25 ضربة تحت المعدل؛ حيث تمت إقامة منافسات «البرو-أم» على يومين لتجنب زيادة الأعداد ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وشهدت منافسات «البرو-أم» مشاركة مجتمعية من شخصيات بارزة، من أبرزهم نجم الكرة الإنجليزية السابق تيدي شيرنجهام المقيم حالياً على أرض الدولة، وأحد أعضاء فريق مانشستر يونايتد الذهبي الذي حصد الألقاب التاريخية عام 1999.