شكرا لقرائتكم خبر عن بدء خروج اللاعبين من الحجر الصحي قبل بطولة أستراليا للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

سيبدأ اللاعبون المشاركون في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ومرافقوهم بالخروج من الحجر الصحي الخميس بعد قضاء أسبوعين في عزل مشدد.

وقالت السلطات الصحية في منطقة فيكتوريا في بيان، إن أول مجموعة مؤلفة من 960 لاعباً ومدرباً ومسؤولاً ستخرج من الحجر الصحي في السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش)، بينما يغادر بقية المشاركين في الأيام المقبلة.

وأكدت السلطات عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 بين المشاركين في البطولة، ليبقى العدد الإجمالي حالياً خمس حالات.

وكانت الإسبانية باولا بادوسا أول لاعبة تكشف عن إصابتها بالفيروس في يومها السابع بالحجر الصحي، ونقلت إلى «فندق صحي» الخميس الماضي لتدخل العزل لأسبوعين.

وتقام منافسات أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام في الفترة بين 8 و21 فبراير/ شباط.