شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: مصنع دمياط يضع مصر بقائمة أكبر 10 مصدرين للغاز المسال بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر للعودة بـ"قوة" إلى سوق الغاز المسال العالمي كواحدة من أكبر 10 مصدرين في العالم وذلك مع اقتراب تشغيل مصنع دمياط للإسالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في حوار مع "جلف انتليجنس" نقلته وكالة نوفا الإيطالية، إنه من المتوقع إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة بنهاية فبراير المقبل بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك بعد توصل شركة إيني وناتورجي والحكومة المصرية لاتفاق مطلع ديسمبر الماضى.

وبموجب الاتفاق الجديد، تمتلك شركة إيني الإيطالية حصة قدرها 50% في يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التي كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10%.

وقال الملا، سوف ينتج مصنع دمياط للإسالة نحو 4.5 مليون طن من الغاز المسال في السنة، دافعا قدرة مصر الإجمالية لـ 12.5 مليون طن.

واستحوذت مصر فى الفترة السابقة على نحو 1 % من صادرات الغاز المسال فى العالم، فيما يتوقع أن تتبوأ مكانة متقدمة بين أكبر 10 مصدرين للغاز المسال بعد إعادة تشغيل المصنع.