شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مترو "العتبةـالكيت كات" ومواصفاته وموعد انتهاء تنفيذه × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن مشروع مترو "العتبة ـ الكيت كات" بعد وصول الحفار العملاق محطة الكيت كات قادما من العتبة منهيا حفر المسار النفقى لمحطات ناصر وماسبيرو والزمالك ومواصفاته وموعد انتهاء تنفيذه خلال التقرير التالى:





1ـ المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

2ـ المشروع يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".





3- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.

4- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.





5- الحفار العملاق الذى يقوم بأعمال حفر المشروع انهى أعمال الحفر من العتبة حتى محطة جمال عبد الناصر.

6- بدأ تنفيذ هذا المشروع فعليا فى 12 ديسمبر 2016.





7- ينفذ هذا المشروع تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية تقوده شركة فينسى الفرنسية.

8- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.





9- مخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه في ديسمبر2021.

10- محطات وقطارات هذا الجزء مكيفة.