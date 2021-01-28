شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تتوقع أمطارا على الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة على السواحل الغربية (الاسكندرية -الضبعة -العلمين -مطروح ).

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تكون السحب وأيضا على مناطق من شمال الدلتا (البحيرة -كفر الشيخ)يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة.

و يشهد اليوم الخميس انخفاض فى درجات الحرارة يصل 5 درجات ، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة صباحا قد تكون غزيرة مساء على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة على مناطق من دمياط وبورسعيد ورفح والعريش على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.