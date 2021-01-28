شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: مصر تعيد فتح منشأة الغاز المسال بدمياط لتصبح موردا رئيسيا لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر تستعد لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعى المسال بإعادة تشغيل أحد منشأت الإنتاج لديها، مضيفة أنها تسعى لأن تكون مورد رئيسى لأوروبا.

ونقلت الوكالة تصريحات وزير البترول طارق الملا التى أدلى بها فى مقابلة، وقال فيها إن مصنع دمياط الذى كان متوقفا عن العمل منذ ثمانى سنوات، سيفتح بحلول نهاية فبراير، وقال إن المصنع سيعالج نحو 4.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا ويرقع قدرة البلاد إلى 1.2 مليون طن.

وعلقت بلومبرج قائلة إن عودة مصنع دمياط والمصنع الآخر فى إدكو الذى انتعشت صادراته بعد انخفاضه العام الماضى فى ظل جائحة كورونا، تمثل إحياء لجهود مصر فى صناعة الغاز المسال.

وقال بلومبرج إنه وفقا للبيانات التى جمعتها فإن مصر ستصبح واحدة من أكبر 10 مصدرين للغاز المسال إذا وصلت إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.

وأشارت بلومبرج إلى أن مصر تخطط لاستخدام موقعها على أعتاب أوروبا لتصبح موردا أساسية للقارة التى تبتعد عن الوقود الأحفورى. وستقوم مصر بنقل الغاز من حقل ظهر وأيضا المستورد من إسرائيل.

وقال الملا: "في عام 2020 كانت الأسعار منخفضة للغاية ولم نتمكن من التصدير باستثناء عدد قليل من الشحنات. لكن بدءا من أكتوبر 2020 وحتى الآن، قمنا بالفعل بحجز جميع إمداداتنا للتصدير من مصنع إدكو حتى نهاية مارس".

وقال الملا إنه في الأسبوعين المقبلين، ستعرض الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيجاس" مناطق استكشاف برية وبحرية لعطاءات من شركات الطاقة.