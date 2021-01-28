شكرا لقرائتكم خبر عن 7 منتخبات تغادر مطار القاهرة اليوم بعد مشاركتهم فى بطولة كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 7 منتخبات دولية من المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، وذلك عقب خروجهم من البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا.

ووفقاُ لجداول التشغيل، تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران على متن طائراتها 3 منتخبات هي ( تونس علي رحلة رقمms843، ومنتخب الكونغو علي رحلة ms799، ومنتخب النمسا علي رحلة رقم ms3090 )، ويقوم فريق من المحطة والعلاقات العامة بمصرللطيران ومطار القاهرة باستقبال المنتخبات، وتسهيل إجراءات سفرهم، مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما يغادر 4 منتخبات أخرين على متن رحلات خاصة ورحلات أجنبية وهم منتخبات ( أنجولا - تشيلي - المغرب - الأرجنتين )، وسط تسهيلات كبيرة تقدمها سلطات مطار القاهرة الدولي، لإنهاء إجراءات سفر هذه المنتخبات، حيث خصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.