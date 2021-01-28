شكرا لقرائتكم خبر عن "مدير الصحة" بلبنان: مصر تدعمنا فى أصعب الأوقات.. وشكرا للرئيس الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور فادى سنان مدير عام وزراة الصحة اللبنانية، جهود الدولة المصرية لدعم شعب لبنان، حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، زيارة الوزيرة هالة زايد دعما مهما فى وقت عصيب حيث يمر لبنان بظروف حرجة صحيا واقتصاديا والتضامن المصرى يشعرنا بأن لبنان ليس وحيدا فى أزماته، مقدما شكره للرئيس السيسى قائلا: "شكرا للرئيس الإنسان الذى يثبت دائما أن مصر شقيقة كبرى حاضنة للعرب".

وأشار سنان إلى أنه تم الاتفاق اليوم خلال لقاء الدكتورة هالة زايد على استمرار الدعم المصرى وأنه فى حال إنتاج مصر للقاح سيكون هناك دعم من مصر للبنان، وأكد على استمرار الإغلاق العام فى لبنان رغم احتجاج البعض على الإغلاق، فى إطار حرص الدولة على حياة اللبنانيين حيث بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا أمس 3900 إصابة و76 وفاة والعدد التراكمى 290 ألف إصابة و2553 وفاة منذ فبراير الماضى حتى الآن.

وأضاف سنان ، إن ما تشهده لبنان من دعم مصرى كبير ليس بجديد على الدولة الشقيقة، وضمن أهم إسهاماتها فى لبنان المستشفى الميدانى الذى يقدم خدماته منذ سنوات فمنذ عام 2006 حرص المستشفى على تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجا فى لبنان وبالفعل استفادت منه أعداد كبيرة.

وأضاف الدكتور فادى فى تصريحاته لليوم السابع ، «أننا اليوم نشهد دعما أخويا من السفارة المصرية هنا فى بيروت، والسفير المصرى الدكتور ياسر علوى على تواصل دائم معنا للوقوف على احتياجاتنا»، مؤكدا أن الدعم اللامحدود من الرئيس السيسى يلخص العلاقات الأخوية التى تربط مصر وبيروت.

وأشار إلى وقوف الدولة المصرية مع لبنان فى كل أزماته بالإضافة للعاطفة الكبيرة التى يلمسها الشعب اللبنانى من أشقائنا المصريين، وما تقدمه مصر اليوم امتداد لدورها التاريخى.



وكانت الدكتورة هالة زايد قد زارت بيروت اليوم للتعبير عن دعم مصر للشعب اللبنانى ووصلت 3 طائرات محملة بمساعدات طبية وإغااثية لمطار رفيق الحريرى وعبر وزير الصحة اللبنانى حمد حسن عن شكره العميق لمصر متمثلا في زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إلى لبنان من أجل تقديم الدعم والمساعدات المصرية إلى لبنان الشقيق لمواجهة الأثار السلبية لجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

وقال وزير الصحة اللبناني، إن الزيارة الأخوية لوزيرة الصحة المصرية تعبر عن الشعور المشترك لمسؤوليتنا تجاه أمتنا ومجتمعاتنا، مؤكدا أن المستشفى الميدانى المصرى يقدم دعم لكل المقيمين على الأراضى اللبنانية، من خلال تقديم المساعدات والأدوية في مواجهة جائحة كورونا.