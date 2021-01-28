شكرا لقرائتكم خبر عن وزير صحة لبنان: المستشفى المصرى في بيروت يدعم مواطنينا فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حمد حسن ، وزير الصحة اللبناني، عن شكره العميق لمصر متمثلا في زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إلى لبنان من أجل تقديم الدعم والمساعدات المصرية إلى لبنان الشقيق لمواجهة الأثار السلبية لجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

وقال وزير الصحة اللبناني، في مؤتمر صحفى مشترك مع هالة زايد، بمطار رفيق الحريري الدولى بالعاصمة بيروت، إن الزيارة الأخوية لوزيرة الصحة المصرية تعبر عن الشعور المشترك لمسؤوليتنا تجاه أمتنا ومجتمعاتنا، مؤكدا أن المستشفى الميدانى المصرى يقدم دعم لكل المقيمين على الأراضى اللبنانية، من خلال تقديم المساعدات والأدوية في مواجهة جائحة كورونا.

وأشار الوزير، إلى أن التحديات في لبنان صعبة والظروف استثنائية، مضيفا: "لكن من خلال وحدة مواقف الدعم بوجه كورونا بإمكاننا مواجهة التحدي".