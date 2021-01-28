شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إصدار 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الحكومة: إصدار 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، حيث عُقد اليوم، الأربعاء، كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التموينى ومنظومة الخبز المدعم، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

الحكومة: إصدار 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

انهيار منظومة الصحة بالبرازيل..وفاة 7خلال ساعة بمستشفيات الأمازون لنقص الأكسجين

يعانى مستشفيات الأمازون من انهيار صحى كامل بسبب عدم توافر أنابيب الأكسجين، وخلال 60 دقيقة فقط توفى 7 أشخاص بسبب الاختناق الناتج عن فيروس كورونا.

الزمالك يعلن اقتراب مصطفى محمد من جالاطا سراي مقابل 2 مليون دولار

أعلن عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب انتهاء صفقة إعارة مصطفى محمد لنادي جالاطا سراي التركي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال سالم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: الخلاف مع سانت إتيان كان على طريقة السداد إلا أن تصريحات رئيس النادي الفرنسي، كان يجب أن نتخذ معها موقفاً حاسماً، وتم إغلاق باب التفاوض تماماً مع النادي الفرنسي، والأمور تعثرت تماماً رغم تقديمهم 3 اعتذارات متتالية، ولكن لم نتوقف عند الاعتذارات وقلنا أنها مرفوضة لأن الأمور دخلت في التشكيك في الزمم.

بسمة وهبة تكشف تفاصيل إصابتها بشلل عضلى بسبب خطأ طبى

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن إصابتها بشلل عضلى فى الوجه بعد تعرضها لخطأ طبى داخل أحد مراكز التجميل الشهيرة، وذلك نتيجة حقنة بوتكس وفيلر فى الفك، ما أثر على الأحبال الصوتية، رافضة ذكر اسم المكان الذى تعرضت فيه لهذه الواقعة، حيث اعتبرت أن الأمر قد يكون حادث عارض، لكنها فى نفس الوقت شددت على ضرورة الحرص فى التعامل مع هذه المناطق الحساسة لأن الأمر قد يسبب كوارث.

ماذا قال "وزير التعليم" عن عقد امتحان نصف العام؟ اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد امتحانات نصف العام الدراسى عقب العودة من إجازة نصف العام الدراسى التى تنتهى 20 فبراير المقبل.

فيفا يقرر تمديد عمل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة حتى نهاية يوليو

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021 بعد أن كان ينتهي عمل اللجنة في 31 يناير الجاري.

رجال منتخب مصر لكرة اليد يخطفون الأضواء فى ليلة الوداع المشرف..قائمة الشرف

استطاع منتخب منتخب مصر أن ينال إحترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

التحريات تكشف ملابسات تعرض ممثلة للسرقة وهتك العرض فى حدائق أكتوبر

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات فى واقعة تعرض ممثلة لهتك العرض والسرقة على يد 3 أشخاص، داخل شقتها بحدائق أكتوبر، حيث استغل المتهمون إقامتها بمفردها، وادعى اثنين منهما أنهما عمال تابعين لشركة الغاز، وفور فتحها الباب قيدا حركتها، واستوليا على مبلغ مالي، وهتكا عرضها، ثم فرا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

خفة دم ورقص بيومى فؤاد والكدوانى أبطال "وقفة رجالة" على أغنية إخواتى

تميز أبطال فيلم "وقفة رجالة" بخفة دم شديدة مؤخرا كشف عنها الحساب الرسمى لشركة سينرجى على إنستجرام من خلال فيديو شهد رقص كل من بيومى فؤاد وماجد الكدوانى بالإضافة إلى سيد رجب وشريف دسوقى، وهو الفيديو الذى شهد تفاعلهم مع الأغنية بصورة كبيرة ما أن تم نشره.

صحف العالم تتحدث عن الخروج المشرف للفراعنة من كأس العالم لكرة اليد

تصدر فوز منتخب الدنمارك "حامل اللقب" على المنتخب الوطنى في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تقام حاليا في مصر، وأداء الفراعنة المذهل في مواجهة بطل العالم، عناوين صحف أوروبا، اليوم الخميس، ويرصد التقرير التالى، أبرز عناوين صحف أوروبا الصادرة صباح اليوم.

توقيع الكشف على الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال لبيان مدى ممارسته الشذوذ

أمرت النيابة العامة بعرض طبيب الأسنان المتهم بالتحرش وهتك عرض الرجال بالقوة في عيادته بمنطقة الدقي، على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان مدى ممارسته الشذوذ من عدمه، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية والفنية لفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وكذا الفلاشات التي سلمها المجني عليهم للنيابة.

14 نصيحة لمزارعى القمح.. الزراعة تقدم حزمة إرشادات لزيادة الإنتاج بفبراير ومارس

ينشر"الخليج 365"، عدد من التوصيات والنصائح التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبة على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر فبراير ، لزيادة الإنتاج.

تفاصيل جديدة فى ابتزاز مطرب التيك توك أحمد حسن وتصويره فى أوضاع مخلة بالهرم

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة فى واقعة مطرب التيك توك أحمد حسن، الذى تعرض للاستدراج على يد طبيب وزوجته بالهرم، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره فى أوضاع مخلة، بسبب تهديد المطرب للمتهمة، بنشر صور خاصة تجمعهما، قبل زواجها من الطبيب.

الحكومة تنفى حذف 14 مليون مواطن من مستحقى الدعم التموينى

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم

صور الأقمار الصناعية تتوقع أمطارا على الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة على السواحل الغربية (الاسكندرية -الضبعة -العلمين -مطروح ).

ابن "جوناس سالك" مكتشف تطعيم شلل الأطفال يحصل على لقاح كورونا

كشفت شبكة CNN الأمريكية، أن ابن مكتشف لقاح شلل الأطفال "جوناس سالك"حصل على لقاح كورونا لحث الناس على تناول اللقاح.

الحكومة: الاستجابة لـ4996 حالة تحتاج تدخلات طبية.. وإجراء 2242 عملية جراحية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، تضمن هذا التقرير جهود اللجنة في الرصد والاستجابة للحالات الحرجة صحيا، والتي تحتاج إلى التدخل الجراحي السريع أو للحالات التي تعاني من عدم قدرتها على الحصول على أصناف معينة من الأدوية خلال عام 2020.