شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمنى روسى يتفقد اليوم الإجراءات الأمنية بمطارى الغردقة وشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ وفد أمنى روسى، اليوم الخميس ، تفقد الإجراءات الأمنية بمطارى شرم الشيخ والغردقة، للاطلاع على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول، وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن فى الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التى تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات، أن الوفد وصل أمس الأربعاء، علي الطائرة الروسية القادمة من موسكو، ويضم الوفد حوالي 10 ركاب، وسوف ينقسم إلى مجموعتين، الأولى تتوجه إلى مطار الغردقة الدولي صباح اليوم الخميس، والمجموعة الثانية تتوجه الي مطار شرم الشيخ الدولي .

وأضافت المصادر: تقوم المجموعتان خلال تفقدهما لمطاري الغردقة وشرم الشيخ، بالتفتيش علي الركاب والحقائب، ومتابعة تأمين وجبات الطعام، منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وأنظمة تامين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة المستمرة علي مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات، وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أى مخلفات، تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ .

كما يعقد الوفد لقاء مع مسئولي وزارة الطيران المدني ، وذلك قبل رفع تقريره النهائي الي سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين ، وعرض نتائج التقرير الروسي علي السلطات الروسية هناك .