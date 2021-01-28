شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال "وزير التعليم" عن عقد امتحان نصف العام؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد امتحانات نصف العام الدراسى عقب العودة من إجازة نصف العام الدراسى التى تنتهى 20 فبراير المقبل.

وأطلق وزير التربية والتعليم عدة تصريحات رسمية بشأن الامتحانات وكيفية عقدها، موضحا أنه لا نية لإلغاء الامتحانات واستبدالها بأبحاث لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، كما أكد الوزير على عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام بالفصل الدراسى الثانى ولا نية لتأجيلها بسبب فيروس كورونا.

وأوضح وزير التربية والتعليم: لا نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهر مايو المقبل أو دمجها بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، كما أنه لن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل إلكترونى خلال إجازة نصف العام.

وحدد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، 14 فبراير المقبل موعد لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الطلاب عن الفصل الدراسى الأول وتقييمهم عن مناهج الترم الأول، ونظام عقد الامتحانات، كما أوضح الوزير أن تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى لم يتغير ولن تجرى الوزارة امتحانات تحريرية لهم بل تقييم الصفوف يتم من خلال قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب، وعلى الطلاب المذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول.