شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7خلال ساعة بمستشفيات الأمازون بالبرازيل لنقص الأكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى مستشفيات الأمازون من انهيار صحى كامل بسبب عدم توافر أنابيب الأكسجين، وخلال 60 دقيقة فقط توفى 7 أشخاص بسبب الاختناق الناتج عن فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية إلى أن ارتفاع نسبة الإصابات ودخول المستشفى والنقص الحاد فى الأكسجين فى حدوث موجة من الوفيات، وتفاقمت أزمة الوباء فى مستشفيات الأمازون البرازيلية ، حتى أصبحت مجزرة.

وقالت رئيسة قسم الصحة في مدينة كواري ، فرانسيسنالفا مينديز وهى تبكى "لقد كان اليوم أحد أصعب الأيام في كل سنوات الخدمة العامة، فأنت تشعر بالعجز، عندما تتذكر اللحظة التى سينقذ فيها الأكسجين حياة الأفراد".

وتصر مينديز: "علينا العودة إلى القتال ، ومواصلة إنقاذ الأرواح". لا يزال يلاحق الخسارة المفاجئة لثلث مرضى كورونا البالغ عددهم 22 مريضًا في المدينة. تراوحت أعمار أربعة منهم بين 50 و 60 سنة. "نشعر جميعًا بالكسر ، لقد كان يومًا صعبًا للغاية".

ويقول ماركوس لاسيردا ، أخصائي الأمراض المعدية من ماناوس ، عاصمة أمازوناس المنكوبة: "إنه وضع فوضوي للغاية ، لا يمكننا مواكبة عدد المرضى القادمين إلينا". "لا تريد المستشفيات الخاصة قبول أي شخص آخر لأنها تخشى أن يؤدي وجود مريض جديد إلى نفاد الأكسجين مرة أخرى."

تصدرت ماناوس عناوين الصحف الدولية في أبريل عندما أجبرت سلسلة من الوفيات الناجمة عن كورونا السلطات على حفر مقابر جماعية في الأرض الحمراء للمدينة. بعد تسعة أشهر وأكثر من 210.000 حالة وفاة في جميع أنحاء البرازيل في وقت لاحق ، فإن الوضع أسوأ.

في بعض الأيام ، يتم دفن 200 جثة في ماناوس ، مقارنة بالمتوسط ​​المعتاد البالغ 40 جثة. في الأسبوع الماضي ، نفد الأكسجين في العديد من المستشفيات ، كان ذلك بسبب فشل ذريع للحكومة التي فشلت في التنبؤ بحجم الكارثة الوشيكة، حسب الصحيفة الإسبانية.

وأضاف لاسيردا "لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق ، ولا حتى العام الماضي ؛ لم أتخيل أبدًا أنه ستكون هناك موجة من الإصابات الجديدة بحجم تلك التي نراها الآن في ماناوس"، الذي يعتبر أحد الخبراء الرئيسيين في علم العدوى المنطقة. في رأيه ، يرجع ذلك إلى وصول نوع مختلف من فيروس كورونا "يبدو أنه أكثر عدوى".

كان لاسيردا يأمل في أن حجم الوباء في عام 2020 كان سيوفر للمدينة الواقعة على ضفاف النهر بعض الحماية المناعية من المعاناة من مثل هذه الموجة الثانية المدمرة. لكن الحقيقة هي أنه لا سبيل إلى ذلك ، فالتراجع في مناعة الناس والتغيرات في الفيروس جعلت هذه الموجة الثانية لا يمكن السيطرة عليها.

أثارت القصص المروعة عن إجلاء مرضى الاختناق والأطفال الخدج من المستشفيات ثورة عامة ضد سلطات منطقة الأمازون، وقال أحد العاملين فى عيادة ألفورادا فى ماناوس "هناك جو من السخط والعجز والإفلات من العقاب واليأس" ، حيث تم تسجيل الأطباء على شريط فيديو يطلبون التدخل الإلهي. "ما نراه هو مجزرة مطلقة ، وضع يائس ، فيلم رعب ".