لقمع أي احتجاجات.. الحرس الثوري يشكل 300 مجموعة في طهران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ 14 دقيقة

يتخوف النظام الإيراني من اندلاع موجة احتجاجات جديدة ضد تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة .

كشف مسؤول الشؤون الاجتماعية بالحرس الثوري في طهران، وحيد أميريان، عن تشكيل 300 مجموعة سمّاها بـ“مجموعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“.

وذكر موقع ”انتخاب“ الإيراني، أن إعلان وحيد أميريان عن تشكيل هذه المجموعات العسكرية جاء خلال تجمع قوات التعبئة (الباسيج)، الذراع العسكرية للحرس الثوري، بحضور الجنرال حسن زاده، قائد فيلق محمد رسول الله التابع للحرس الذي يتولى حماية العاصمة طهران.

وشدد أميريان على توفير الحماية لقادة هذه المجموعات التي تعمل بتوجيه من الحرس الثوري في طهران، مضيفا أنه ”إذا تمت إهانة القادة المشهورين، فإن شرطة المحافظة والقضاء سيتعاملون بالتنسيق لمواجهة ذلك“.

بدوره، قال الجنرال حسن زاده، عن نطاق واجبات وسلطات هذه الجماعات التدخلية: ”إذا اتخذ أي شخص أي خطوة لإضعاف النظام، فهذا الأمر يعتبر منكرا ويجب مواجهته، فيما إذا اتخذ إحدى خطوات في تجاه تطور إيران وحفظ نظامها فهذا العمل يعد معروفا“.

من جانبه، اعتبر موقع إذاعة ”زمانه“ المعارض، أن الهدف من تشكيل هذه المجموعات ذات الصلاحيات في طهران، هو مواجهة وقمع أي احتجاجات مستقبلية تشهدها إيران.

وعادة ما تستعين السلطات الحاكمة في طهران بعناصر قوات الباسيج لمواجهة أي احتجاجات تندلع في إيران، وعناصر هذه الجماعة أغلبهم ينشطون في المساجد والهيئات الدينية ويتخذون من تلك المراكز مواقع لأنشطتهم.

وكان الحرس الثوري أعلن في الأشهر الأخيرة، عن تشكيل فرق عمل ”الباسيج“ في مختلف محافظات البلاد، وفي احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، استخدم الحرس الثوري هذه الجماعات المسلحة لقمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين.