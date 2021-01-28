الموجة الثانية لكورونا تفتك بأفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ 25 دقيقة

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن أفريقيا تصارع الموجة الثانية لفيروس ”كورونا“، وهي أكثر فتكاً من الأولى، في ظل الإمكانات الطبية الضعيفة، وعدم توافر اللقاحات المضادة للوباء.

وتتحد المزيد من السلالات القابلة للانتقال إضافة إلى التردي الاقتصادي في دفع معدل الوفيات في أفريقيا إلى أعلى من المتوسط العالمي لأول مرة منذ ظهور الجائحة العالمية.

وفي أكبر مدينة بنيجيريا، نفد الأكسجين في بعض المستشفيات الحكومية، ما أجبر الأطباء على اتخاذ قرارات الموت والحياة. وفي هراري عاصمة زيمبابوي، يعاني العشرات من العاملين في الرعاية الصحية من المرض. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية أدى الانقطاع المستمر للكهرباء إلى عرقلة علاج أعداد قياسية من المرضى بفيروس ”كورونا“ في بعض المستشفيات.

ونجت أفريقيا من معدلات الوفيات المرتفعة التي شهدتها دول العالم الثرية العام الماضي، لكنها تواجه الآن موجة أكبر وأكثر فتكاً من سابقتها.

والسلالة الجديدة الأكثر قابلية للانتشار من الفيروس تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، وانتقلت العدوى إلى الدول المجاورة وتم العثور عليها على بعد آلاف الأميال في بلدان مثل غانا.

وتجاوز معدل الوفيات في القارة المتوسط العالمي لأول مرة في يناير. ومن السنغال إلى زامبيا، ارتفعت الحالات اليومية إلى ضعف الذروة السابقة.

ويقول جون نكينجاسونغ، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الموجة الحالية لفيروس كورونا انتقامية، والأنظمة الصحية هناك تعاني من الإنهاك الشديد.