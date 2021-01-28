“إيكو” يكرم عمال مصانع الكمامات لدورهم المهم في الجائحة

جدة - عبدالحي حسين - في ظل استحالة تقديم عرض كوميدي على الخشبة أمام الجمهور، زار الفنان الكوميدي “إيكو” أحد معامل صناعة الكمامات، لتقديم عرض أمام مستخدميه كخطوة شكر بعد مجهوداتهم، طوال فترة الجائحة.

وزار “إيكو” معملا لصناعة الكمامات الوقائية، قبل أيام، مفاجئا عماله بتقديم وصلات كوميدية، وأخرى غنائية، أخرجتهم من ضغط العمل إلى جو من المرح.

وقال إيكو إن خطوته ما هي إلا تعبير عن تقديره لمجهودات العاملين في المصانع المنتجة للكمامات، التي بذل العاملون فيها مجهودات يستحقون عليها الثناء.

ونشر إيكو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، يوم أمس الأربعاء، مقطع فيديو يلخص الزيارة المذكورة.