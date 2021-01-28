بني ملال.. العثور على جثة متحللة لشخص لقي مصرعه في ظروف غامضة

جدة - عبدالحي حسين - عثر، يوم مساء أمس الأربعاء، في منطقة القراقب، التابعة إلى جماعة سيدي جابر إقليم بني ملال، على جثة شخص مُتحللة، في ظروف غامضة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإنه تم العثور على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية في دوار القراقب قرب محطة تصفية مياه الواد الحار، بعد اكتشافها من طرف بعض الشباب، الذين كانوا في رحلة صيد.

ووفق مصادر محلية، فإن الجثة استنفرت السلطة المحلية، والأمنية، إذ حلّت في عين المكان فور توصلها بالإخبار، فيما لم يتم التعرف إلى حدود الآنعلى هوية الهالك، بسبب بلوغ الجثة مراحل مُتقدمة من التحلل.

ونقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بينما فتحت النيابة العامة تحقيقا في القضية للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.