“لا حاجة للقاح جديد”.. فايزر وباينتيك تؤكدان فعالية لقاحهما ضد السلالات الجديدة لكورونا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركتا فايزر، وبايونتيك، في بيان لهما، اليوم الخميس، أن لقاحهما ضد كوفيد-19، يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد الطفرتين الرئيسيتين لفيروس كورونا المستجد البريطانية، وجنوب الإفريقية.

وقال البيان نفسه إن الاختبارات في المختبر “لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة”، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف “يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة، ومستعد للاستجابة” إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.

وأثير بمختلف دول العالم، لاسيما الأوربية منها، جدل وتخوفات من ألا تنفع اللقاحات، التي جرى تطويرها في مواجهة السلالة الجديدة للفيروس، التي يتوسع انتشارها في البلدان الأوربية.