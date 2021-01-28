“لا حاجة للقاح جديد”.. فايزر وباينتيك تؤكدان فعالية لقاحهما ضد السلالات الجديدة لكورونا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركتا فايزر، وبايونتيك، في بيان لهما، اليوم الخميس، أن لقاحهما ضد كوفيد-19، يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد الطفرتين الرئيسيتين لفيروس كورونا المستجد البريطانية، وجنوب الإفريقية.
وقال البيان نفسه إن الاختبارات في المختبر “لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة”، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف “يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة، ومستعد للاستجابة” إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.
وأثير بمختلف دول العالم، لاسيما الأوربية منها، جدل وتخوفات من ألا تنفع اللقاحات، التي جرى تطويرها في مواجهة السلالة الجديدة للفيروس، التي يتوسع انتشارها في البلدان الأوربية.
وكانت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية، والجنوب إفريقية من الفيروس.
وأكدت الشركة نفسها في نهاية التجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح المذكور من عدوى “النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه”، وأوضحت أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحوّرة.