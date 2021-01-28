مناهج جديدة لتدريس الأمازيغية ابتداء من الموسم المقبل

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس، وبتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عن إعداد مشروع المنهاج الدراسي الجديد للغة الأمازيغية لسلك التعليم الابتدائي.

وقالت الوزارة نفسها إن هذا الإجراء، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى المشروع الثامن، المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، وكذا استكمالا لحلقات مراجعة المنهاج الدراسي لسلك التعليم الابتدائي.

وتسعى الوزارة ذاتها إلى الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث تم الاتفاق على تحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريجية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2022-2021 بالنسبة إلى السنوات الأولى من السلك الابتدائي، كمحور أساسي من محاور تنفيذ خارطة طريق إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم.

والمشروع الجديد لهذا المنهاج، ستتم إحالته على المفتشين، وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية قصد الاطلاع عليه، وإبداء الرأي فيه، في أفق إعطاء الانطلاقة لإعداد النسخ الجديدة من الكتب المدرسية للغة الأمازيغية في سلك التعليم الابتدائي، استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2022 -2021.