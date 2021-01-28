قمة الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام

جدة - عبدالحي حسين - يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام، مساء اليوم الخميس، في مباراة نارية ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح إلى مصالحة جماهيره، وتحقيق الفوز على توتنهام في مباراة، اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، نهاية الأسبوع الماضي.

ومن جهته، يأمل توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي، جوزيه مورينيو، في الثأر من ليفربول بالفوز عليه في مباراة الليلة، بعد خسارة لقاء الذهاب أمامه بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز السابع.