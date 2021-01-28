المغرب يجهض عملية تهريب للكوكايين والهيروين والأقراص الطبية المخدرة انطلاقا من مليلية المحتلة – صور

جدة - عبدالحي حسين - أجهضت عناصر فرقة الشرطة القضائية في مدينة الناظور، مساء أمس الأربعاء، عملية لتهريب كميات من مخدر الكوكايين، والهيروين، والأقراص الطبية المخدرة نحو المغرب عبر المسالك البحرية، انطلاقا من مدينة مليلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ هذه العملية بميناء ابني نصار في مدينة الناظور، حيث تم ضبط زورق للصيد قادما إليه من المياه المحيطة بمدينة مليلية، وعلى متنه خمسة كيلوغرامات، و570 غراما من مخدر الكوكايين، و2 كيلوغرام من مخدر الهيروين، و3.420 قرصا طبيا مخدرا، بالإضافة إلى 400 غرام من مادة كيميائية بيضاء اللون.

وأضاف البلاغ نفسه أن إجراءات البحث أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بنشاط الشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات من المخدرات القوية، والمؤثرات العقلية، كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازلهم من ضبط 190 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وأسلحة بيضاء، وثلاث سيارات تحمل لوحات ترقيم أجنبية، ووطنية مزورة، وميزان كهربائي، علاوة على مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

والبلاغ ذاته أشار إلى أنه تم إيداع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد المسالك المعتمدة في التهريب، فضلا عن تحديد امتداداتها، وارتباطاتها على الصعيدين الوطني، والدولي، بينما تمت إحالة عينات من الشحنات المخدرة، والكيميائية المحجوزة على مختبر الشرطة العلمية من أجل إخضاعها للخبرات اللازمة.