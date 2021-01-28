تعليق باطمة على إدانتها بسنة حبسا: إبتلاء يستوجب الصبر.. ولا لليأس أبدا

جدة - عبدالحي حسين - تفاعلت الفنانة دنيا باطمة مع موضوع إدانتها في مرحلة الاستئناف في ملف حمزة مون بيبي، من خلال نشر قصص على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، تعتبر من خلالها أن ما يحدث لها ابتلاء من الله.

ونشرت باطمة، طوال يوم أمس الأربعاء، أكثر من “ستوري”، للتعبير عما يخالج صدرها، وما جاء فيها: “ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده، وما ابتلى عبدا إلا وأحياه، فقلوا الحمد لله دائما وأبدا”.

وأضافت باطمة في قصة أخرى: “وقل للشامتين صبرا إن نوائب الدنيا تدور”، لتنشر بعدها عبارة “بين كل خير وخير مسافة مرهقة تسمى الابتلاء مليئة بالأجر لمن يصبر ويحتسب”.

واختتمت باطمة سلسلة قصصها، بنشر عبارة: “لا تيأس أبدا”.

يذكر أن محكمة الاستئناف في مراكش، قضت يوم أمس، برفع عقوبة حبس الفنانة دنيا باطمة، المتابعة ضمن ملف “حمزة مون بيبي”، من 8 أشهر حبسا نافذا، المدانة بها في الحكم الابتدائي إلى سنة حبسا نافذا.