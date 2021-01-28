ضبط طن من المخدرات على متن سيارة حاولت تجاوز سد أمني بالحسيمة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الأمنية، أن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، قد أوقفت شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث ضبط لديه ما يقارب طنا من الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيه، أمس الأربعاء، على متن سيارة خفيفة بعد قدومه من جماعة “أيت قمرة” ومحاولته تجاوز السد الإداري المنصب بحي “بوجيبار” بمدينة الحسيمة، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة أسفرت عن حجز 962 كيلوغراما من مخدر الشيرا م كونة من 29 رزمة، معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.