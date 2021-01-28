الامارات.. تمديد ساعات العمل في مراكز الفحص والصحة الوقائية في أبوظبي

محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

قررت الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تمديد ساعات العمل في مراكز الفحص والصحة الوقائية ابتداء من 1 فبراير المقبل وذلك في 12 مركزا بأبو ظبي والعين والطفرة.



فقد تقرر تمديد ساعات العمل في مركز الفحص والصحة الوقائية في أبو ظبي من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء من الأحد إلى الخميس، وأيام السبت من 8 صباحا إلى 5 مساء، ومركز المصفح من الساعة 7 صباحا إلى 5 مساء من الأحد إلى الخميس، وأيام السبت من 8 صباحا إلى 5 مساء.

وفي مراكز الشهامة وبني ياس وطيران الاتحاد من الساعة 7 صباحا إلى 4 مساء من الأحد إلى الخميس ومغلقة أيام السبت، وفي مركز الفحص والصحة الوقائية في العين من الساعة 7 صباحا إلى 4 مساء من الأحد إلى الخميس، وأيام السبت من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء.

وفي مراكز سويحان ومدينة زايد وغياثي ودلما والمرفأ والسلع من الساعة 7 صباحا إلى 4 مساء من الأحد إلى الخميس ومغلقة أيام السبت