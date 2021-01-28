مطار القاهرة يستقبل أول طائرة ركاب كويتية منذ حوالي 5 أشهر

استقبل مطار القاهرة اليوم الأربعاء أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الكويتية وذلك منذ تعليق الرحلات بين مصر والكويت في آب/ أغسطس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد .

ووصلت الطائرة وهي من طراز بوينج 777 برحلة رقم 543 قادمة من مطار الكويت الدولي وستغادر من القاهرة في وقت لاحق بالرحلة رقم 544 متوجهة إلى الكويت وعلى متنها 250 من المصريين العاملين في الكويت بمختلف القطاعات والوزارات الكويتية من حاملي الإقامات والذين علقوا في مصر بعد قضاء إجازاتهم فيها.

ووفق مصادر بالمطار، قام فريق طبي بفحص الركاب قبل صعودهم إلى الطائرة.

وكانت الكويت قد وضعت مصر ضمن 31 دولة أعلنت في آب/أغسطس الماضي تعليق الرحلات إليها بسبب فيروس كورونا المستجد .