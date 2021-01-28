شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» العالمية تبدأ التحقيق في ووهان.. وبكين تحذر واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ووهان-أ.ف.ب

غادر خبراء من منظمة الصحة العالمية، الخميس، الفندق في مدينة ووهان الصينية، حيث أمضوا حجراً صحياً استمر أسبوعين، ليبدأوا تحقيقهم الميداني في الصين لتحديد مصدر فيروس «كورونا» المستجد، في حين حذرت الصين الولايات المتحدة من محاولة تسييس التحقيقات في منشأ فيروس «كورونا».

وشاهد فريق من وكالة «فرانس برس» أبقي بعيداً، عشرات المحققين يستقلون حافلة كانت تنتظرهم عند مدخل الفندق. وغادرت الحافلة المكان إلى وجهة مجهولة في المدينة التي ظهر فيها وباء «كوفيد-19» في نهاية 2019.