شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين في واشنطن: لا تعاملونا «كخصم استراتيجي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين- رويترز

قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة في كلمة أمام منتدى على الإنترنت: إن التعامل مع الصين «كخصم استراتيجي» للولايات المتحدة هو سوء تقدير قد يؤدي إلى أخطاء.

ومنذ أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، أن الصين خصم استراتيجي، توترت العلاقات بين واشنطن وبكين مراراً بسبب قضايا من بينها التجارة وتعامل بكين مع أزمة فيروس «كورونا»، ومن المتوقع أن تواصل إدارة الرئيس الجديد جو بايدن الضغط على الصين.

وفي أول خطاب رئاسي لمسؤول صيني حول العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم منذ تولي بايدن منصبه، أكد السفير تسوي تيان كاي موقف الصين الساعي للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة، مع تحذيرها من عدم تجاوز الخطوط الحمر.

وقال تسوي للمنتدى الذي أقيم في وقت متأخر، الأربعاء، إن «معاملة الصين باعتبارها خصماً استراتيجياً وعدواً وهمياً سيكون خطأ استراتيجياً كبيراً»، مضيفاً أن «وضع أي سياسة على هذا الأساس لن يؤدي إلا إلى أخطاء استراتيجية فادحة».

وأكد تسوي أن بكين تسعى للتعاون وليس للمواجهة، ودعا الطرفين للتعامل مع الخلافات من خلال الحوار، لكنه أكد أن الصين لن تتنازل عن المسائل المتعلقة بالسيادة وسلامة أراضيها.

