شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق العالمية تواصل الخميس مسار الهبوط بضغوط من «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت العقود الآجلة للأسهم المرتبطة بمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في وقت مبكر الخميس حيث بدا أن السوق على استعداد لتمديد عمليات بيع حادة وسط مخاوف بشأن تزايد تداول المضاربة.

وأشارت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى انخفاض افتتاحي بأكثر من 100 نقطة. كما تم تداول العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك في المنطقة السلبية.

وحققت شركة «أبل» أكبر إيرادات لها على الإطلاق عند 111.4 مليار دولار في تقرير أرباحها للربع الأول من السنة المالية 2021. وارتفعت مبيعات كل فئة من فئات المنتجات بنقاط مئوية من رقمين.

ومع ذلك، انخفضت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة بنسبة 3.26% في تداولات ما بعد الإغلاق.

وانخفضت اسهم «تيسلا» بنسبة 5.07% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية أرباحاً أسوأ من المتوقع للربع الأخير، وقالت الشركة أيضا إنها تتوقع نمو متوسط ​​التسليم السنوي بنسبة 50% في المستقبل.

وعانت وول ستريت من خسائر فادحة الأربعاء، حيث سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز وداو جونز أسوأ يوم لهما منذ أكتوبر، حيث أدى جنون الشراء المضاربي في الأسهم التي تم بيعها على المكشوف بشكل كبير إلى إبقاء المستثمرين في حالة تأهب.

أسهم أوروبا في قاع شهر

بلغت الأسهم الأوروبية الخميس أدنى مستوى في شهر تقريبا عقب أسوأ موجة بيع تشهدها وول ستريت منذ أكتوبر بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات، بينما ينمو قلق المستثمرين بشأن زيادة في الإصابات بسلالة جديدة أشد عدوى من فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، ليتحول إلى تسجيل انخفاض منذ بداية العام، بينما انزلقت المؤشرات الرئيسية في المنطقة مثل المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي إلى منطقة انخفاض أشد وتمسك المؤشر فاينشال تايمز 100 البريطاني بمكاسب ضئيلة حققها هذا العام.

وغض المستثمرون البصر عن أرباح قوية من أبل وفيسبوك أثناء الليل وكذلك تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتمسك بسياسة نقدية تيسيرية في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات سلبا في ظل بطء توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 والمزيد من القيود في أوروبا.

وتصدرت شركات التعدين والتكنولوجيا والنفط والغاز قائمة الخاسرين بين القطاعات، لتتراجع بين 1.5 بالمئة و1.6 بالمئة.

وقفزت أسهم دياجيو أربعة بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة المشروبات الكحولية في العالم عن زيادة مفاجئة لنمو صافي المبيعات الأساسية للنصف الأول من العام بدعم من طلب أمريكي قوي.

أسهم اليابان... أكبر انخفاض في 6 أشهر

وتكبدت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض لها في ستة أشهر الخميس، لتقتفي أثر وول ستريت، إذ تعرضت لضغوط بفعل شركات التكنولوجيا التي استفادت من ارتفاع الأسهم في الآونة الأخيرة.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 1.53 بالمئة إلى 28197.42 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 31 يوليو، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 بالمئة إلى 1838.85 نقطة.

وقفز مؤشر شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية على توبكس 6.34 بالمئة منذ بداية العام الجاري، بينما ربح المؤشر توبكس 1.89 بالمئة.

وقال يوشيهيرو تاكيشيجي مدير عام إدارة الاستثمار في أساهي لايف لإدارة الأصول «السوق اليوم تقتفي أثر أسواق الأسهم الأمريكية. ارتفاع مؤشر تقلب الأسهم يحفز أيضا المستثمرين على البيع».

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير وكذلك على برنامجه لشراء السندات، مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وأشار إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الأشهر الأخيرة. وتسبب ذلك إلى جانب تراجع أسهم بوينج لصناعة الطائرات في أن تسجل الأسهم الأمريكية أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر الأربعاء.

وتراجعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، إذ نزل سهم رينيساس إلكترونيكس 5.85 بالمئة وتراجع سهم أدفانتست 4.3 بالمئة وانخفض سهم سومكو 4.47 بالمئة.

وتراجع سهم فانوك 1.01 بالمئة، حتى بعد أن رفعت شركة صناعة منتجات التحكم الآلي في المصانع توقعاتها لأرباح التشغيل للمرة الثانية إلى 105.8 مليار ين (1.01 مليار دولار) بزيادة 19.8 بالمئة عن نفس الفترة من السنة السابقة.

وتراجعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكاي أيضا، إذ هوى سهم مجموعة سوفت بنك 3.6 بالمئة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 4.62 بالمئة ونزل سهم فاست للتجزئة 0.24 بالمئة.

وتقدمت أسهم شركات النقل والبيع بالتجزئة والتي تعرضت لمبيعات كثيفة خلال الجائحة. وارتفعت أسهم إيه.إن.إيه هولدينجز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) وسكك حديد شرق اليابان ما يتراوح بين 2.71 بالمئة و4.65 بالمئة. وصعدت أسهم شركتي صناعة السيارات ميتسوبيشي موتورز 6.75 بالمئة وإيسوزو موتورز 4.73 بالمئة.