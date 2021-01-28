شكرا لقرائتكم خبر عن «جاكوار C-type».. إعادة إحياء سيارة عمرها 70 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحتفل «جاكوار كلاسيك» بالذكرى السبعين لسيارة جاكوار الرياضية الأسطورية C-type، عبر إنتاج محدود لسيارات C-type الجديدة المعاد إنتاجها، والتي ستتم صناعتها يدوياً في مركز «كلاسيك ووركس» (Classic Works) العالمي لدى جاكوار في كوفنتري.

ويتيح برنامج استئناف الإنتاج لمحبي سيارات السباق التاريخية هذه الحصول على نموذج مبني من قبل الشركة من سيارة C-type المنتجة عام 1953 بالفرامل القرصية من جاكوار للمرة الأولى.

وكانت سيارة C-type، التي صنعت في الأساس بين عامي 1951 و1953، مشهورة بمظهرها الاستثنائي الانسيابي الذي قدمه مصمم سيارات جاكوار ومختص الديناميكيات الهوائية الفنان مالكوم ساير، وفازت سيارة C-type بسباق «لو مان 24 ساعة» (Le Mans 24 Hours) الشاق عند انطلاقتها في عام 1951، لتحقق أول 7انتصارات متتالية لجاكوار في سباق التحمل الفرنسي.

ومنذ عام 1952، كانت سيارة C-type في صدارة السيارات التي تبنت تكنولوجيا الفرامل القرصية المبتكرة في رياضات السيارات، مع نظام شكل ثورة في عالم السيارات قدّمته جاكوار وشركة «دانلوب»، لتحقق أول فوز لسيارة بفرامل قرصية مع السائق ستيرلينغ موس في سباق «جائزة ريم الكبرى» (Reims Grand Prix) في فرنسا، إلى جانب المنافسة في سباق «ميل ميغيلا» المؤلف من 1,000 ميل في إيطاليا.

كما فازت سيارة C-type بسباق «لو مان 24 ساعة» مرة أخرى سنة 1953، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها سيارة بفرامل قرصية هذه الإنجاز، كما حققت نجاحاً كبيراً لدى ملّاكها الخاصين، ما ساهم في تحقيق جاكوار للمركز الثاني في أول مواسم «بطولة العالم للسيارات الرياضية».

وتم بيع 43 سيارة من أصل 53 تمت صناعتها في الخمسينات لملّاك خاصين، ولكن مواصفات سيارة C-type المخصصة للإنتاج كانت محدودة بالفرامل الطبلية، مع مفحمات مزدوجة من شركة «إس يو» وفرامل بقوة 200 حصان، ضمن تصميم السيارات المخصصة للسباقات المقدم سنة 1951.

وسيتم بناء ثماني سيارات ضمن برنامج استئناف إنتاج C-type، قبل فعالية احتفالية مستوحاة من سباقات السيارات لملّاك هذه السيارات سنة 2022. وسيتم تزويد كل واحدة منها بمواصفات سيارة الفريق الفائز بسباق «لو مان» سنة 1953، بما في ذلك محرك سداسي الأسطوانات المستقيمة بسعة 3.4 لتر مع مفحمات «Weber 40DCO3» ثلاثية للفرامل القرصية بقوة 220 حصاناً.