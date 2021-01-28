شكرا لقرائتكم خبر عن 6.7 مليون جنيه استرليني لكلوب من الإعلانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

في الوقت الذي تعاني فيه الأندية الكروية، تراجع الأرباح وتراكم الديون بسبب جائحة كوفيد -19، سجل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بطل إنجلترا عوائد بقيمة 6.7 مليون جنيه استرليني عن عام 2020، وذلك بجانب الـ16 مليون استرليني التي يحصل عليها كلوب سنوياً من عمله كمدرب لليفربول.

وتعاقد كلوب مع شركات للترويج لمنتجاتها، بدءاً من السيارات وصولاً للأزياء وشركات الاستشارة المالية والبنوك بل حتى شوكولاته «سنيكرز».

وقال مارك كوزيكه مستشار كلوب المالي أن الألماني رفض عروضاً أكثر من التي وافق عليها وأضاف: قررنا أن يكون كلوب يروج لماركة «صنع في ألمانيا».

حرصنا على أن يكون ترويجه فقط للصناعات الألمانية باستثناء شبكة سكاي البريطانية للبث ويتضمن زبائن كلوب بنوكاً ألمانية مثل «في آر ودويتشه وفيرموجينسبيراتنج وأوبل» للسيارات وغيرها وسبق أن روج في الماضي لـ «بوما ونيوبالانس وأديداس وجيم فوتبول امباير».

وتابع كوزيكه:«من المهم جداً بالنسبة لنا أن يكون زبائننا عالمين بأن يورجن في المقام الأول مدرب كرة قدم»، وترك كلوب مواقع السوشيال ميديا منذ توليه تدريب ليفربول في 2015 ولم يظهر في التلفاز سوى مرة واحدة وكان ضيفاً في «مانداي نايت فوتبول» لصالح سكاي سبورتس في سبتمبر 2016.

وألغى كلوب ظهوره في برنامج بي بي سي «جراهام نورتن شو» بعد فوزه بلقب أوروبا في 2019 كما رفض العديد من العروض للمشاركة في برامج أمازون الوثائقية عن ناديي مانشستر سيتي وتوتنهام.

