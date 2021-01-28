شكرا لقرائتكم خبر عن جوش يودع الحياة بسبب شهامته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تعرض لاعب الكرة الإيرلندي الواعد جوش، للقتل طعناً بالسكين في أحد شوارع دبلن أثناء محاولته الدفاع عن عامل ديلفري، ومثل مهاجم بوهيميانز جوش (دون 16 عاماً) عدداً من الفرق من ضمنها سانت كيفن بويز، تولكا روفرز وخضع مؤخراً لتجربة أداء في داندي يونايتد المنافس بالدرجة الأولى باسكتلندا لكن حلمه الكروي توقف مبكراً بعد تصديه لمجموعة مراهقين حاولوا إيذاء عامل الديلفري.

وعلق مدربه في كيفن بويز: «لا أصدق أنه رحل عنا، كان فتى رائعاً، مساعدة الآخرين من شيمه فقد كان أسداً شجاعاً، كان مهارياً وسريعاً وطموحاً وعلى طريق النجومية لذا نشعر بصدمة كبيرة».

وأصدر نادي بوهيميانز بياناً على حسابه في تويتر: «الجميع يشعر بحزن كبير لوفاة لاعبنا جوش دون في ظروف مأساوية».

وجمعت حملة تبرعات 10 آلاف يورو في 5 ساعات الأربعاء لمساعدة عائلة اللاعب وعلق شقيقه الذي يعمل في مطعم بالمدينة: «المصائب تحدث دوماً مع الطيبين»، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الجريمة التي حدثت مساء الثلاثاء في ايست رود شمال دبلن، وطلبت شهادة من الموجودين في المكان.