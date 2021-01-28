شكرا لقرائتكم خبر عن «السيرك مستمر» في تشيلسي! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تواصل جدل مشجعي تشيلسي على قرار المالك طرد المدرب فرانك لامبارد، وعلق بعضهم لافتة على باب «بوفريل» في القسم الجنوبي لملعب ستامفورد بريدج معقل النادي كتبوا عليها «السيرك مستمر» وألقوا قنابل دخانية قبل ساعات من أول مباراة للمدرب الجديد الألماني توماس توخيل أمام وولفرهامبتون والتي انتهت بتعادل مخيب للآمال.

وجاء اعتراض المشجعين على طرد أسطورتهم رغم تراجع النتائج واحتلال الفريق المركز الـ10 في الجدول وعلق أحدهم:«صحيح جداً، بارك الله في فرانك. اللافتة اختصرت مشاعرنا». وعلق مشجع آخر: «أفضل لاعب في تاريخ النادي كان على رأس الفريق والإدارة تفاوض غيره، لم يتمكن حتى من وداع اللاعبين والكادر، طرده جعل الشباب لا يشعرون بالراحة ويمكن أن يرحلوا».

في المقابل، دعم مشجعون قرار الإدارة وقال أحدهم: «التغيير كان مطلوباً خصوصاً بعد الهزيمة من ليستر» وكتب آخر:«من قال لكم إن لامبارد مستقبل تشيلسي؟ تتصورون أن تشيلسي هو فريق أرسنال، الظروف هي التي منحت المنصب للامبارد ويجب أن يكون ممتناً لهذا، ربما يعود في المستقبل عندما يكون أقوى».