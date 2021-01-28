شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سالم مدرباً لحراس مرمى أربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

اتفقت الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي، مع حارس مرمى منتخب العراق السابق إبراهيم سالم لغرض الإشراف على تدريب حراس مرمى فريقها الكروي الأول بصحبة مدربه الكرواتي داران.

ويمتلك إبراهيم سالم تجارب عديدة في تدريب حراس المرمى حصل عليها من خلال تمثيله الفرق الكبيرة في العراق: الشرطة والقوة الجوية والزوراء والطلبة وغيرها، وكذلك عبر تمثيله المنتخب العراقي الأول في العديد من المناسبات.

وسبق لسالم أن أشرف على تدريب حراس مرمى فريق الشرطة وفرق أخرى، كما عمل مدرباً لحراس المرمى مع فرق الفئات العمرية في مدرسة عمو بابا الكروية، فضلاً عن عمله في التحليل الكروي للمباريات في القنوات الفضائية العراقية.