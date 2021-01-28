حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقعة ليومنا هذا الخميس في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية سماء خالية من السحب وأجواء باردة جداً أثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية لمحافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع )، وباردة نسبيا إلى باردةعلى المناطق المرتفعة من محافظات ( إب، تعز، لحج، أبين، شبوه وحضرموت) ويتكون الصقيع (الضريب) بصورة خفيفة في أجزاء من المناطق المرتفعة من تلك المحافظات، وتتكون قطع متفرقة من السحب المنخفضة في فترة ما بعد الظهيرة.

وأضافت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال تصل أقصى سرعة لها إلى 26 عقدة خاصة على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستكون فيها أجواء جافة وباردة ليلا، صحوة ومشمسة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون في مجملها شمالية شرقية.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 22 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية كلاً من:

* المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذا المسافرين إلى المحافظات الأنفة الذكر بأخذ الإحتياطات اللازمة للوقاية من آثار التبريد:

*المزارعين بأخذ الإحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي والنحالين حفاظاً عليها من أثار البرودة.

*الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها من إضطراب البحر وإرتفاع الموج في الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب