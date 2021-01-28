شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي تعز.. 1019 انتهاكاً حوثياً ضد المدنيين العام الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وثق مركز حقوقي يمني، ما لا يقل عن 1488 انتهاكاً طالت المدنيين بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، خلال العام الماضي 2020، ارتكبت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية، معظمها بشكل مباشر.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي، إن ميليشيا الحوثي تسببت بشكل مباشر في وقوع 1019 انتهاكاً، وتسبب مسلحون خارج إطار الدولة بوقوع 239 انتهاكاً، فيما تسبب أفراد يتبعون فصائل متعددة في وقوع 121 انتهاكاً، وتسبب مسلحون مجهولون بوقوع 93 انتهاكاً.

ووثق الفريق الميداني للمركز مقتل 211 مدنياً بينهم 42 طفلاً و29 امرأة، قتلت ميليشيا الحوثي نحو 117 مدنياً بينهم 31 طفلاً و22 امرأة، سقط نحو 60 مدنيا بينهم 17 طفلا و14 امرأة جراء استهدافهم المباشر بمختلف القذائف الثقيلة والمتوسطة والتي تسقط بشكل شبه يومي على معظم الأحياء والمناطق السكنية في المدينة وعدد من المديريات والأرياف.

يلي ذلك سقوط 21 مدنياً بينهم طفلان بالرصاص المباشر، وسقط 16 مدنيا بينهم 5 أطفال وامرأتان بالقنص المباشر من قبل قناصين يتبعون ميليشيا الحوثي في الأماكن والثكنات العسكرية التي اتخذتها الميليشيا في أماكن مجاورة تسيطر عليها.

كما سقط نحو 6 مدنيين بينهم 5 نساء وطفل جراء انفجار الألغام و3 مدنيين بينهم طفلان جراء العبوات الناسفة التي تواظب الميليشيا على زرعها في الطرقات والأحياء والمنازل والمزارع وغيرها في شبكات كبيرة وبشكل عشوائي.

وقتلت ميليشيا الحوثي 4 مدنيين هم 3 أطفال وامرأة حرقاً، كما قامت بإعدام 3 مدنيين وتعذيب 3 آخرين بينهم طفل حتى الموت، واغتالت مدنيا واحدا فقط.

وتسبب مجهولون بمقتل نحو 18 مدنيا بينهم طفلان وامرأة، قتل نحو 15 مدنيا منهم بالرصاص المباشر، وقتل طفلان منهم بانفجار قنبلة يدوية، كما قتلت امرأة شنقا وحرقا من قبل مسلحين مجهولين.